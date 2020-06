Herrera: “L’acquisto di Icardi una gran notizia. Cavani vuole la Liga”

In casa Paris Saint-Germain si inizia a preparare la prossima stagione. Il club francese è già molto attivo sul mercato. Il primo colpo è l’innesto di Mauro Icardi. Un colpo che potrebbe significare la partenza di Edinson Cavani. La situazione del Matador non è ancora chiarissima, ma qualche indizio viene offerto dal compagno di squadra Ander Herrera. Il centrocampista basco ha spiegato ad AS il suo punto di vista: “So che Cavani vuole giocare in Spagna. Gli piacciono il campionato e il Paese. In effetti mi faceva molte domande a riguardo, ma da quando abbiamo lasciato Parigi non ho più avuto l’opportunità di parlare con lui e non conosco la sua situazione”.

ICARDI – Poi Herrera commenta l’acquisto definitivo di Icardi: “Il suo arrivo è una grande notizia per il club che così si assicura uno dei primi 3 attaccanti per i prossimi 6-7 anni, dato che è ancora molto giovane. Ha segnato e si è adattato rapidamente, dentro l’area di rigore è una bestia. Al di fuori è pratico e intelligente, sa bene quali sono i suoi pregi e difetti”.