Herrera, messaggio a Real e Barcellona: “Neymar e Mbappé restano al PSG”

Si avvicina il calciomercato e le varie trattative iniziano a prendere corpo. Resta grande curiosità attorno al futuro di Kylian Mbappé e Neymar. I due gioielli del Paris Saint-Germain sono fortemente corteggiati rispettivamente da Real Madrid e Barcellona, pronti a spartirseli per ricreare le condizioni per una nuova supremazia europea. Eppure c’è chi non crede al possibile doppio trasferimento. Si tratta di Ander Herrera: il centrocampista del PSG ha espresso la sua convinzione a Cadena COPE: “Tutto lascia pensare che se ne andranno, uno al Real Madrid e l’altro al Barcellona, ma vorrei che continuassero a giocare qui con noi. Se dovessi giocarmi un caffè sul fatto che rimarranno, lo farei sicuramente”.