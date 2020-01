Hertha, con il Milan trattativa in dirittura d’arrivo per Piatek

L’attaccante del Milan Krzysztof Piątek sempre più vicino al trasferimento all’Hertha Berlino. Il polacco dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo al club capitolino per una cifra vicina ai 27 milioni di euro. Il Bild riporta una offerta di trasferimento di 22 milioni di euro. Piątek ha collezionato 18 presenze in questa stagione e il contratto del centravanti di 24 anni è valido fino al 30 giugno 2023. Intorno alle 21.30 Piatek è partito da Linate in direzione Germania. Domani le visite e la firma con l’Hertha Berlino