Hertha, torna Kevin-Prince Boateng che si è fatto subito tatuare il logo del club

L'ex Monza e Milan ha firmato per il club della capitale per un anno

Kevin-Prince Boateng è tornato all'Hertha, club dove ha iniziato a giocare, ed ha firmato fino al 30 giugno 2022. L'ex centrocampista offensivo di Tottenham Hotspur, Milan e Barcellona ha trascorso la scorsa stagione in Serie B con il Monza, insieme a Mario Balotelli, e ha mancato di poco la promozione in Serie A dopo aver perso la semifinale playoff. "Kevin-Prince Boateng conosce l'Hertha, la Bundesliga e Berlino", ha detto il direttore sportivo del club capitolino Fredi Bobic- . Non avrà bisogno di molto tempo per ambientarsi. Le qualità di leader di Prince sono una grande aggiunta alla nostra squadra, sia dentro che fuori dal campo. Ha anche dimostrato le sue capacità di giocatore ai massimi livelli per diversi anni. Nel complesso, tutto ciò che riguarda questo trasferimento è giusto." Per celebrare a 34 anni, il ritorno nel club che aveva lasciato nel 2007, Boateng si è anche tatuato il logo dell'Hertha.