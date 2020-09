Higuain ai saluti: vicino l’accordo con l’Inter Miami

Potrebbe essere arrivato il momento dei saluti tra Gonzalo Higuain e la Juventus, questa volta per davvero. Come annunciato dal nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo qualche giorno fa, il centravanti argentino non rientra più nei piani del club bianconero, in quanto il progetto della Juventus ha nuove idee (Suarez, Cavani o Dzeko). Higuain negli ultimi mesi era praticamente diventato un separato in casa, già la scorsa estate la cessione definitiva sembrava la soluzione più appetibile per tutti. Non è andata così, la stagione dell’attaccante ex Real Madrid, Napoli, Milan e Chelsea non è stata indimenticabile, un po’ come praticamente tutte le ultime stagioni.

FUTURO AMERICANO

Nei giorni scorsi sembrava che la soluzione di approdare in Mls fosse poco gradita al Pipita, ma nelle ultime ore è arrivata la svolta che avvicina in modo importante Higuain all’Inter Miami di Beckham, club che ha appena preso dalla Juventus anche Blaise Matuidi. Tra il centravanti argentino e l’Inter Miami sembra esserci l’accordo, adesso mancano da limare alcuni dettagli che potrebbero essere limati nel corso delle prossime ore, quando verrà risolto il contratto con la Juventus.

WANDA NARA È BOLLENTE