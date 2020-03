Higuain all’Athletic Bilbao? Il ds frena: “Non basta avere i nonni baschi”

Nonostante l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, Gonzalo Higuain sembra destinato a lasciare Torino al termine della stagione. La Vecchia Signora segue altri profili sul mercato e difficilmente l’argentino troverebbe spazio in bianconero. Così negli ultimi giorni ha preso corpo l’ipotesi di un possibile trasferimento all’Athletic Bilbao. Uno scenario clamoroso perché permetterebbe al club basco di avere un bomber di razza con cui fare un importante salto di qualità. Tuttavia, l’affare rischia di non realizzarsi a causa del rigido regolamento del Bilbao, che impone il tesseramento di giocatori nati o cresciuti nei Paesi Baschi. Un requisito che non è soddisfatto da Higuain, nonostante l’argentino abbia i bisnonni baschi. Il direttore sportivo dell’Athletic Rafa Alkorta ha parlato a Onda Cero: “Vorrei fosse nato o cresciuto qui, ma se non ci sono queste due basi… Non basta avere i nonni ora come ora. Non so se un giorno sì, ma ora no”. Insomma, l’affare avrebbe subito una brusca frenata.