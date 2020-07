Higuain, clamorosa mossa della Juventus: c’è lo scambio inaspettato in Serie A

La Juventus pensa al futuro e pensa soprattutto ai giovani. Seppur sparito un po’ dai radar di mercato, Federico Chiesa resta uno dei calciatori più ricercati. Ecco perché la Vecchia Signora starebbe pensando ad una nuova strategia per avere il sì dell’esterno offensivo e della Fiorentina. In tal senso, la figura di Gonzalo Higuain sarà decisiva…

Juventus, Higuain per Chiesa

Tutto parte da una posizione abbastanza chiara della Fiorentina e del calciatore: la volontà di Chiesa di vivere un’esperienza professionale altrove, magari in una big. Ecco perché Joe Barone e Daniele Pradè si sono arresi all’idea di perdere il calciatore. La Juventus, in tal senso, potrebbe dare alla Viola ciò che da tempo cerca, ovvero un attaccante. Di fronte ad una richiesta di 70 milioni cash, i bianconeri sarebbero pronti ad inserire delle contropartite tecniche. Il difensore argentino Romero (ora in prestito al Genoa) è tra questi, ma la vera suggestione sarebbe Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino ha un contratto da 7,5 milioni di euro netti a stagione, ma la cifra potrebbe essere spalmata allungandogli il contratto in scadenza tra un anno. Questa la via percorribile per quello che potrebbe essere una sorta di scambio davvero clamoroso…

QUI LE NEWS DI GOSSIP