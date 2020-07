Higuain, dalla Spagna sicuri: due big della Liga sul Pipita

Il futuro di Gonzalo Higuain è lontano dalla Juventus. Le voci di mercato si stanno susseguendo con insistenza, tanto che dalla Spagna sono convinti che la prossima meta del Pipita sia già decisa. A giocarsi le prestazioni del giocatore saranno Siviglia e Valencia.

Higuan: futuro in Liga

La Juventus, come noto, si sta muovendo sul fronte attaccante. Questo prevede, senza dubbio, un’uscita. Sarà Higuain il predestinato a lasciare i bianconeri. Ma quale sarà la sua prossima meta? Per il Pipita si era parlato di varie ipotesi, dalla MLS al calcio argentino, ma secondo Don Balon, invece, sarà in Liga la prossima avventura del bomber. Stando a quanto afferma il portale iberico, sulle tracce di Higuain ci sarebbero Siviglia e Valencia. Il classe 1987 potrebbe così dare l’addio alla Juventus per tornare nella Liga, dove tra il 2007 e il 2013 ha già vestito la maglia del Real Madrid prima del trasferimento in Italia, al Napoli.

