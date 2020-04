Higuain, futuro in Argentina? Il River Plate sogna il ritorno

Il futuro di Gonzalo Higuain sembra lontano dalla Juventus. Il Pipita non sembra rientrare nei progetti dei bianconeri, nonostante l’ottima stagione disputata con Maurizio Sarri in panchina. Si avvicina l’addio, anche se non è chiaro quale potrebbe essere la prossima destinazione. Secondo quanto riportato dal Clarin, prende corpo un clamoroso ritorno in Argentina con il River Plate, la squadra che lo ha consacrato. Sempre stando alle indiscrezioni raccolte dal giornale argentino, i Millonarios riabbraccerebbero volentieri Higuain, che andrebbe a puntellare un organico già stellare.