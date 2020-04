Higuain, futuro sempre più lontano dalla Juventus: ecco dove giocherà la prossima stagione

Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus. Il Pipita, attualmente in Argentina dove affronta la quarantena per il coronavirus, anche per stare vicino a sua madre malata, potrebbe non fare ritorno a Torino.

Nonostante non ci siano notizie ufficiali di comunicazioni tra società e calciatore, i rumors dicono che tra le parti si possa essere rotto qualcosa e che anche per il futuro le cose non dovrebbero migliorare. Sicuramente, se la stagione di Serie A dovesse riprendere, Sarri avrà bisogno di lui, ma al termine di questa, le loro strade si divideranno. La pista più plausibile, oltre all’idea di un ritorno in patria, sembra essere la MLS, dove i LA Galaxy sono molto interessati a lui. Al suo posto, la Juventus, pensa già al prossimo attaccante che potrebbe essere Mauro Icardi.