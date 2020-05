Higuain, il futuro è un rebus: oltre la MLS spuntano due piste inglesi

Non ci sarebbe solo la pista americana per Gonzalo Higuain. L’attaccante della Juventus avrebbe offerte anche dalla Premier League. Secondo quanto si apprende, infatti, vista la difficoltà di arrivare a definire anche solo agli inizi una trattativa con il River Plate in Argentina o il DC United in Mls, sarebbero altre due le piste percorribili dal centravanti. Entrambe arriverebbero dalla Gran Bretagna.

Il Newcastle e il Wolverhampton sarebbero molto interessate al Pipita. Entrambe le società avrebbero grandi ambizioni e un attaccante del calibro dell’argentino tornebbe assolutamente comodo. Per Higuain si tratterebbe di un ritorno in Premier League dopo la parentesi al Chelsea.