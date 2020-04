Higuain, il padre è sicuro: “Salvo imprevisti onorerà contratto con la Juventus…”

Gonzalo Higuan rimarrà alla Juventus. Questa la volontà dell’argentino secondo suo padre Jorge. Parlando ai microfoni di LM Neuquén, il genitore ha negato ogni possibile tentazione d’addio da parte del figlio accostato a diversi club, soprattutto in Patria.

ALLA JUVENTUS – “Sono state dette cose non vere. Gonzalo rimarrà alla Juventus perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà. Quindi, dopo quel periodo, prenderà la decisione che riterrà più opportuna perché tornerà proprietario del cartellino. Questa è la realtà e ciò che accadrà, a meno di altri avvenimenti imprevisti. Ma in linea di massima non è sua intenzione lasciare quel club che ama molto, anche la gente lo adora”.

