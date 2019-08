Higuain, il padre: “Ecco dove Gonzalo chiuderà la carriera…”

Quale il destino di Gonzalo Higuain? L’attaccante della Juventus è rientrato a Torino dopo l’esperienza inglese con la maglia del Chelsea. Mezza stagione passata tra le fila blues, dopo una prima parte in cui aveva vestito la divisa rossonera del Milan.

Adesso, alla corte di Maurizio Sarri, il bomber argentino spero di avere un’altra occasione con la Vecchia Signora. Nuova chance che, forse, riuscirà ad ottenere puntando i piedi nei confronti delle altre possibili destinazioni – Roma su tutte -. A parlare del futuro dell’attaccante, è stato suo padre Jorge che ai microfoni di Continental Ctes ha fatto il punto della situazione del figlio.

FUTURO – “Gonzalo è in buon momento per chiudere la sua carriera nei prossimi due anni alla Juventus”, ha detto Jorge Higuain che poi ha aggiunto: “A noi come famiglia piacerebbe che si ritirasse al River Plate, anche perché c’è un grande e affettuoso rapporto con Gallardo (l’allentatore del club ndr)”.