Higuain, il padre svela il futuro e respinge le critiche: “Certa gente è stupida…”

Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora a tinte bianconere. A confermarlo è suo padre Jorge che ai microfoni di TNT Sports parla apertamente del destino dell’attaccante della Juventus: “Ha ancora un anno di contratto con la Juve e lo vuole rispettare”, ha spiegato Higuain senior.

FUTURO E CRITICHE – Il padre del Pipita non vede suo figlio via da Torino, non per il momento almeno: “Gonzalo al River Plate? Non voglio neanche parlarne adesso perché per il momento si tratta soltanto di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento in Argentina”. Duro, poi, rispetto alle tante critiche spesso rivolte al bomber: “Ci sono giocatori che sono molto criticati ma penso che la colpa sia di certa gente che è stupida. Passano l’intera giornata ad attaccare e creare meme. Non si sa chi siano, chi attacca in rete è così codardo che si rende ridicolo. È povera gente che perde tempo”.