Higuain, meta insospettabile nel futuro: spunta una big della Liga

Quale futuro per Gonzalo Higuain? L’attaccante della Juventus dovrebbe restare ancora una stagione in bianconero, ma sul suo futuro sono tanti i rumors. Argentina, MLS e adesso anche Spagna, dove in Liga ci sarebbe una big pronta a farli un’offerta.

Stando a quanto riporta il portale Fichajes.net, l’Atletico Madrid non perderebbe di vista la situazione alla Juventus del Pipita. Simeone potrebbe rinunciare a Diego Costa la prossima stagione e penserebbe al 32enne argentino per completare la batteria degli attaccanti. Con Higuain ci sarebbero anche Morata e Joao Felix. Per l’attaccante, i Colchoneros sarebbero una destinazione gradita che gli consentirebbe di giocare ancora nel calcio che conta e di gareggiare anche per la Champions League.