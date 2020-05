Higuain, nuova pista per il futuro: ecco chi vuole convincerlo a salutare la Juventus

Werner, Icardi o Milik. Sono questi i tre nomi più gettonati per l’attacco della Juventus della prossima stagione. Ecco perché il futuro di Gonzalo Higuain sembra essere sempre più lontano da Torino.

Il Pipita, secondo quanto riporta Don Balon, avrebbe una nuova pretendente dalla Spagna: l’Atletico Madrid. Secondo quanto si apprende un’offerta interessante alla Juventus potrebbe arrivare dai Colchoneros con il tecnico Simeone alla ricerca di un centravanti d’esperienza internazionale per sostituire Diego Costa. Un’operazione che porterebbe nelle casse della Vecchia Signora una somma non superiore ai 25 milioni di euro ma che potrebbe comunque bastare per convincere la dirigenza. Per Higuain sarebbe un ritorno nella capitale spagnola dove aveva già giocato per il Real prima dello sbarco in Italia nell’estate 2014 al Napoli.