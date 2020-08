Higuain, pronto l’addio alla Juventus: può tornare in Spagna con Di Maria

L’eliminazione contro il Lione in Champions League potrebbe essere stata l’ultimo capitolo dell’avventura di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il Pipita sembra ormai tagliato fuori dal progetto tecnico dei bianconeri e starebbe valutando l’ipotesi di trasferirsi altrove. L’attaccante argentino ha comunque diversi estimatori e potrà valutare le proposte che arriveranno nelle prossime settimane.

RITORNO

Secondo quanto riportato da Don Balon, Higuain potrebbe tornare in Spagna. La città sarebbe la stessa che ha lasciato nel 2014: Madrid. Tuttavia la pretendente non sarebbe il Real, ma l’Atletico, scottato dall’eliminazione in Champions League contro il Lipsia. Il tecnico Diego Simeone ha fatto intendere di voler avere a disposizione uomini più dotati tecnicamente. Il Pipita sarebbe un profilo gradito, ma piace anche un altro argentino, Angel Di Maria. Si ricomporrebbe così una coppia già vista ai tempi del Real Madrid.