Higuain verso l’addio alla Juventus: due club di MLS lo cercano

L’avventura di Gonzalo Higuain alla Juventus è ormai ai titoli di coda. Il Pipita, infatti, non rientra nel progetto tecnico, per stessa ammissione del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Dunque l’attaccante argentino dovrà cercarsi una nuova squadra in vista della prossima stagione. E qualcosa sembra muoversi in questa direzione.

AMERICAN BOY

Diversi rumors di mercato lasciano pensare a un futuro negli Stati Uniti per Higuain. L’attaccante argentino, infatti, piace molto all’Inter Miami di David Beckham. Tuttavia, secondo quanto riportato da “The Athletic”, si sarebbe fatto avanti anche il DC United per assicurarsi le prestazioni del giocatore. La Juventus attende l’offerta ideale.