Nessun ripensamento per Hulk. L’attaccante brasiliano in forza allo Shanghai SIPG era stato accostato all’Espanyol, lasciando intendere un possibile e clamoroso ritorno in Europa. Il giocatore ex Porto ha fatto il punto sulla sua situazione ai microfoni di GloboEsporte: “Il mio obiettivo principale è quello di vincere più titoli possibili qui. Vogliamo iniziare più forte rispetto alla stagione passata e il precampionato ci fa guardare al futuro con ottimismo”.