Hysaj: “Grazie Napoli, quando vieni qui piangi due volte”

Con una lunga lettera pubblicata sui social, Hysaj ha dedicato un emozionante saluto al Napoli

“Napoli, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti, non mi basta un post per ringraziare tutti ma ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra, la società, i magazzinieri, il grande Tommaso che e un pezzo di storia del Napoli, i fisioterapisti e tutti gli addetti ai lavori. Ringrazio anche le persone che ho conosciuto durante questo periodo, che sono stati tutti meravigliosi e di aiuto nel mio camminò. Un ringraziamento speciale va a voi tifosi della città che avete fatto sentire come a casa mia me e la mia famiglia. Siete una città speciale e tifosi speciali date tanto a tutti quelli vestono la maglia del Napoli ma vi dico che per me è stato un onore vestire questa maglia. Per 6 anni ho dato l’anima ho sempre sudato la maglia ho sempre cercato di onorare la maglia l’unica cosa che mi dispiace e a non aver festeggiato il mio goal lì con vuoi con lo stadio pieno! Questo non è un addio e un arrivederci e come dice la famosa frase “quando vai a Napoli piangi due volte, quando arrivi e quando te ne vai” è la verità è proprio così quindi vi porterò sempre nel mio cuore!