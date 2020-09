Hysaj, l’agente: “Offerta dallo Spartak Mosca. Tra pochi mesi può andare via gratis…”

Potrebbe essere lontano dal Napoli il futuro di Elseid Hysaj. Da tempo al centro di diversi rumors di mercato, l’esterno albanese sarebbe vicino a salutare gli azzurri. A confermarlo è Mario Giuffredi, agente del calciatore, che parlando nel corso del suo intervento durante la trasmissione Si Gonfia la Rete su Radio Marte ha dato qualche particolare interessante sulla vicenda.

Hysaj in partenza

“Un professore dal punto di vista difensivo, guardate la partita che ha giocato a sinistra. Ha giocato con una serenità…”, ha esordito il procuratore di Hysaj in merito all’ultima gara del Napoli in cui l’albanese ha fatto davvero bene. “Il Napoli da quelle parti non ha mai corso pericoli. Ha fatto una gara ottima. Dal punto di vista difensivo credo sia il più bravo. Del contratto ne stiamo parlando, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto una richiesta dallo Spartak Mosca che stiamo valutando. La richiesta soddisfa il Napoli? Bisogna vedere dai punti di vista, tra qualche mese lui va via a parametro zero. Vorrei vedere quanti giocatori del 1994 hanno presenze in un club importante come il Napoli. Sarebbe un peccato per uno come lui andare via a parametro zero”.

