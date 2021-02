Hysaj lascia il Napoli, l’agente: “Discorso chiuso per il rinnovo”

Il Napoli sembra destinato a salutare Elseid Hysaj. Il terzino albanese lascerà gli azzurri dopo sei stagioni intense con una Coppa Italia vinta e due scudetti sfiorati.

CAPITOLO CHIUSO

La conferma ai tanti rumors di mercato arriva attraverso le dichiarazioni dell’agente del giocatore, Mario Giuffredi, a Radio Punto Nuovo: “Ognuno affronta le proprie problematiche contrattuali in modo diverso. È un ragazzo di grande personalità e serenità interiore e sa di essere a scadenza di contratto, per cui per mettersi in mostra sa di dover fare bene. Nessuna novità sul rinnovo, il discorso è chiuso. Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid. È un’annata difficile, tutti noi attorno al Napoli dovremmo essere più positivi