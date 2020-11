Si sa, fare calciomercato non è una cosa facile. Occorre trovare sempre il giusto mix tra acquisti e cessioni. Poi, c’è chi proprio è uno specialista in plusvalenze o affari last minute. Transfermarkt ha stilato una top 10 davvero sorprendente delle squadre che hanno guadagnato di più dalle cessioni negli ultimi 10 anni.

Nella speciale graduatoria, anche due italiane.