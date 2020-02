Ibrahimovic al Benevento, Vigorito racconta: “Chiesi ad Inzaghi se aveva rapporti con lui”

Prima della firma col Milan, Zlatan Ibrahimovic era stato accostato a tanti club, italiani e non. Tanti i tentativi scherzosi di convincere lo svedese a firmare per i propri colori, altri ritenuti assurdi ma che alla fine si sono rivelati reali. Una delle tante voci voleva il Benevento interessato al bomber ex Manchester United e LA Galaxy e lo stesso presidente Oreste Vigorito ha rivelato la concretezza del suo tentativo.

Parlando ai microfoni di Sky, il patron delle Streghe ha ammesso: “Ero alla ricerca di un attaccante e approfittando della presenza di Inzaghi ho chiesto se aveva ancora rapporti. Lui mi chiese se facevo seriamente e io risposi: ‘Mi pare che faccia il calciatore e noi mica lo mettiamo a fare le pizze'”, ha detto Vigorito che poi ha spiegato anche la risposta del tecnico: “A quel punto Inzaghi mi spiegò come Ibra non sarebbe mai venuto a Benevento, perché si tratta di un campione che deve essere al centro di un mondo che ruota attorno a lui”.