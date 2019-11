Ibrahimovic al Bologna, clamorose conferme: Raiola parla con la società ed escono le prime cifre

Zlatan Ibrahimovic al Bologna. Quella che sembrava essere solo una voce, potrebbe diventare presto realtà. La società rossoblù avrebbe intrapreso le trattative per portare lo svedese in Italia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’arrivo dell’attaccante svedese non è solo un sogno di mercato. Infatti, l’uomo mercato degli emiliani Walter Sabatini avrebbe intavolato una vera e propria trattativa con Mino Raiola per il ritorno del bomber in Italia. Si parla anche di cifre, elevate ma non impossibili. La richiesta è di 8 milioni di euro per un anno e mezzo a Bologna. Cifra che sarebbe raggiunta anche grazie all’arrivo degli sponsor dello svedese. Saputo sa bene cosa significherebbe tesserare un campione come l’attaccante di Malmo e l’idea potrebbe diventare realtà.