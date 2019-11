Ibrahimovic al Milan, la MLS precisa: “Mai detto sia già rossonero…”

La bomba di mercato della notte che voleva Zlatan Ibrahimovic al Milan è stata prontamente smentita, anche se, evidentemente, una trattativa esiste. Eccome…

Dopo le parole di Garber, commissioner della MLS, ecco quelle del vice presidente esecutivo del reparto comunicazione della MLS Dan Courtemanche che ha tenuto a precisare sul proprio profilo Twitter di come la notizia sia stata amplificata.

SMENTITA – “Nonostante le tante notizie riportate, Garber non ha mai detto che Ibrahimovic sia già del Milan ma ha parlato di una serrata trattativa tra le parti”, ha detto Dan Courtemanche riportando l’intervista completa del collega. Insomma, in ogni caso lo svedese potrebbe essere davvero molto vicino al ritorno in Italia con la maglia rossonera.