Ibrahimovic al Milan, spunta la data: sarà il regalo per i 120 anni di storia del club

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in Italia. Il Milan sembra essere ormai la meta prescelta dallo svedese. Un ritorno in Serie A in grande stile, soprattutto se le indiscrezioni sulla data di approdo del centravanti dovessero essere confermate.

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, infatti, la strategia dei rossoneri sarebbe quella di fare un grande regalo dei tifosi in un giorno speciale: quello dei 120 anni di storia del club. Sarebbe il 15 dicembre, il giorno stabilito per annunciare l’arrivo di Ibrahimovic, esattamente il giorno prima della data di fondazione della società milanese. Tanti ex sono stati invitati a San Siro e alla cena che si terrà la stessa sera e Ibrahimovic potrebbe essere la ciliegina sulla torta…