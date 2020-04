Ibrahimovic cambia idea: la decisione per la prossima stagione

Ha ancora voglia di giocare e potrebbe farlo ancora in Italia anche se non con la maglia del Milan. Zlatan Ibrahimovic non vuole chiudere la carriera con lo stop forzato per via dell’emergenza coroanvirus. Non sarebbe da lui. Ecco perché nelle ultime ore, come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese starebbe cambiando idea e riaprendo le porte ad un anno in più da protagonista.

Stare al Milan, con l’ok della società, potrebbe essere la scelta più normale, ma se non fosse il Diavolo, per Ibrahimovic ci sarebbe la fila. Lui vuole rimanere in Italia dove spesso si è parlato anche di Napoli. Ma attenzione ai colpi di scena con lo svedese che potrebbe decidere di fare un sacrificio in prima persona e restare in rossonero anche a cifre di ingaggio decisamente inferiori a quella a cui è abituato. Raiola proverà a fare il suo lavoro, ma lo svedese certe scelte… è abituato a fare da solo.