Ibrahimovic, c’è lo Zenit San Pietroburgo ma… non si deve sapere

Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic? Premier League? Serie A? Magari… la Russia. Curiosa candidatura dello Zenit San Piertroburgo che sui social ha voluto mostrarsi molto interessata alla prossima destinazione del centravanti svedese.

In che modo? La società russa, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha risposto ad un post pubblico del profilo Dogout che si domandava dove avrebbe giocato Ibrahimovic dai prossimi mesi dopo aver annunciato l’addio ai LA Galaxy. Lo Zenit si è limitato a ritwittare il messaggio commentando con un’emoticon divertente che invita ironicamente a mantenere il segreto. Una risposta simpatica, ma che mostra come anche i russi siano decisamente interessati all’attaccante. E chissà che nell’era social, Ibrahimovic non possa essere rimasto piacevolemente colpito dalla gag…