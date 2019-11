Ibrahimovic, clamoroso blitz: la svolta per il ritorno in Serie A

Sembra che Zlatan Ibrahimovic farà ritorno in Italia. La Serie A lo attende a braccia aperte, anche se ancora restano dubbi sulla maglia che lo svedese indosserà dal prossimo gennaio.

Milan, Napoli e Bologna le tre pretendenti e nella notte potrebbe esserci stata una vera e proprio svolta. Marco Di Vaio, ex attaccante rossoblù, nonché attuale capo scouting degli emiliani, ha fatto un vero e proprio blitz a Los Angeles per avere un contatto diretto con Ibrahimovic. Una sorpresa che sembra essere stata gradita dal centravanti che è sempre più vicino a dire sì alla squadra di Mihajlovic.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, non sono ancora da escludere le altre due piste italiane, ma allo stesso tempo è giusto registrare come il Bologna, in questo momento, sia decisamente avanti. Il Napoli è distratto dalle vicende tra calciatori e presidente, il Milan ha la preferenza della moglie dello svedese, ma sembra più defilata. Insomma, i rossoblù potrebbero aver messo un mattoncino importante per assicurarsi il centravanti di Malmoe.