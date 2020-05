Ibrahimovic, futuro in Italia: due club lo tentano in caso di addio al Milan

Ancora non è chiaro quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, potrebbe lasciare il Milan in estate. Si rincorrono le voci di un suo eventuale ritorno in Svezia. Tuttavia l’attaccante ex Juventus e Inter ha anche alcune offerte in Italia. Infatti il Bologna era stato accostato a lui nella scorsa settimana. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, però, anche la Fiorentina sarebbe pronta a farsi avanti per acquistare il cartellino di “Ibra”. Si preannuncia un’estate davvero rovente.