Ibrahimovic all’Hammarby, il ds sogna: “È probabile”

Zlatan Ibrahimovic all’Hammarby: le possibilità ci sono. Il sogno di vedere giocare l’attaccante nel club di cui è appena diventato co-proprietario esistono e non sembrano essere neppure così poche. Se la ripresa del campionato di Serie A è ancora molto incerta, con il protocollo per il ritorno in sicurezza che sarà forse approvato in queste ore, anche vedere ancora lo svedese a Milano nella prossima annata appare nebuloso. Ecco perché da parte della società svedese si aprono di continuo nuovi spiragli.

L’incertezza sul futuro di Ibrahimovic

Come sempre stato nella sua lunga carriera, il centravanti di Malmoe non farà prendere a nessun altro tranne che a lui la decisione sul proprio futuro. Tornato al Milan dopo aver chiuso l’esperienza ai LA Galaxy in MLS, lo svedese si è reso subito protagonista dimostrando di poter dire ancora la sua nel massimo campionato italiano. In Serie A aveva dato una spinta al Milan e ai suoi compagni, ma l’emergenza coronavirus ha stoppato, inevitabilmente, la crescita sua e del gruppo. Certamente Zlatan non vorrà dire basta senza giocare e quindi, siamo sicuri, che dal suo punto di vista vorrebbe tornare in campo. Lo ha già fatto vedere allenandosi proprio in Svezia con l’Hammarby che ne ha beneficiato anche in termini economici. Ma per la prossima annata la decisione è davvero difficile ed è proprio in questa incertezza che si apre uno spiraglio inatteso.

Dal Milan all’Hammarby: le parole del ds del club svedese

Intervistato da Expressen, è proprio il direttore sportivo Jesper Jansson a lasciare la porta apertissima riguardo il futuro dell’attaccante. Ibra all’Hammarby è più che possibile: “È probabile che possa venire. Penso di si. Ma solo Zlatan lo sa e decide lui. Al momento lui non ha detto nulla a riguardo, e io non devo di certo dirgli che lo vogliamo qua. Ormai ho capito com’è fatto, lui non si esporrà fino a quando non sarà sicuro al 100%, ma ovviamente a noi l’ipotesi piacerebbe molto”.