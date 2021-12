Ibrahimovic: “Ho consigliato a Mbappé di lasciare il PSG”

Lo svedese ha dato un consiglio anche al presidente del PSG

L'ex centravanti del PSG Zlatan Ibrahimovic ha ammesso di aver consigliato all'attaccante parigino Kylian Mbappé di lasciare la squadra parigina per trasferirsi al Real. “Sì è vero, ho consigliato all'attaccante francese di lasciare il PSG. Ha bisogno di un ambiente più strutturato. Come nel Real Madrid. Ma ho anche detto al presidente del Psg di non venderlo" le parole dello svedese riportate dal Corriere della Sera. Il contratto di Mbappé con il PSG scade nell'estate del 2022 e il 22enne francese quasi sicuramente non lo rinnoverà.