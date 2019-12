Ibrahimovic manda un messaggio al Milan: ecco l’indizio che fa sognare i tifosi…

Zlatan Ibrahimovic medita sul proprio futuro ma allo stesso tempo manda segnali chiari. “Milano è casa mia”, aveva detto poco tempo fa lo svedese. E Milano, per ora, resta ancora legata al centravanti anche in tema immobiliare. Infatti, nonostante le offerte ricevute per la sua casa milanese, Ibrahimovic avrebbe detto no.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante avrebbe rifiutato due offerte vantaggiose per il suo appartamento di 390 metri quadri con tanto di terrazzo e tre box, dal valore stimato di 5 milioni di euro. Nonostante le voci che lo accostano anche a Napoli ed Everton, l’idea di Ibrahimovic sembra piuttosto chiara. Milan e solo Milan. La palla passa a Boban e Maldini che devono trovare il modo di riportare Zlatan a casa sua…

LE VOCI DI MERCATO SULLO SVEDESE