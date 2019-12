Ibrahimovic, regalo di Natale per il… Monza. Brocchi: “Una chiacchierata c’è stata”

Lo aveva detto, chissà quanto scherzosamente, anche Adriano Galliani, adesso, lo conferma anche Cristian Brocchi: il Monza sogna Zlatan Ibrahimovic.

Il futuro dell’attaccante svedese sembra in bilico. Tornare in Italia oppure no? Oltre alle più blasonate piste Milan e Napoli, ci sarebbe una candidatura molto particolare, quella del club di Serie C diretta da Brocchi in panchina e dal binomio Galliani-Berlusconi, che lo stesso Ibrahimovic conosce molto bene.

Ecco perché le parole rilasciate dal tecnico a Radio Sportiva, possono far sognare in grande i tifosi del Monza: “Conoscendo Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, una chiacchierata c’è stata. Ma parliamo di qualcosa di incredibilmente grande, quindi non so se ci sia stato qualcosa di più”.

IL MESSAGGIO DI IBRAHIMOVIC