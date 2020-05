Icardi al Psg, ci siamo: altro indizio di Wanda Nara

Ormai è solo questione di ore: Mauro Icardi è pronto a diventare a tutti gli effetti un calciatore del Paris Saint-Germain. Entro il 31 maggio, Inter e club francese dovranno trovare l’accordo per il riscatto del centravanti. Le due società sembrano ormai ai dettagli.

Si parla di 60 milioni più bonus facilmente raggiungibili per la buona uscita dell’affare. Inizialmente fissato per 70 milioni di euro, il riscatto di Icardi da parte del Psg porterà comunque alle casse dei nerazzurri una cifra importante, la più alta mai registrata.

Icardi-Psg: l’indizio di Wanda Nara

Si attende solo l’ufficialità. Dopo i vari messaggi di Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, ecco l’ennesimo indizio. In una stories su Instagram, la compagna del centravanti argentino ha condiviso una foto dei figli, tutti con la maglia del Paris Saint-Germain. Se non è una prova questa, poco ci manca. Icardi saluterà la Milano nerazzurra per proseguire la sua carriera in Francia dove è da poco diventato campione della Ligue 1.

WANDA NARA, NON SOLO CALCIO: I SUOI SCATTI MIGLIORI LASCIANO SENZA FIATO