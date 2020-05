Icardi al Psg, dalla Francia non hanno dubbi: accordo raggiunto con l’Inter

Mauro Icardi al Paris Saint-Germain: affare fatto. Accordo da 60 milioni tra il club francese e l’Inter per il riscatto dell’attaccante argentino. Dalla Francia sono sicuri che l’affare tra le due società sia in dirittura d’arrivo. L’addio del bomber ai nerazzurri è solo questione di ore. L’Equipe di oggi, in prima pagina, è convinta che il centravanti sia prossimo al trasferimento definitivo a Parigi. Leonardo avrebbe trovato l’intesa con Marotta e la dirigenza dell’Inter per una cifra tra i 60 e i 65 milioni di euro. Somma che si avvicina ai 70 concordati in precedenza prima dell’emergenza coronavirus.

Inoltre verranno aggiunti dei bonus in favore dei nerazzurri in modo che si possa arrivare ad una cifra ancora maggiore come stabilito in passato. Tutti contenti quindi, con l’Inter che vedrà entrare in cassa una somma davvero elevata mentre il Psg si assicurerà uno dei centravanti più prolifici degli ultimi anni, soprattutto adesso che Cavani sembra essere pronto a salutare Parigi. Forse proprio per l’Inter…

