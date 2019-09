Icardi al Psg, retroscena sul trasferimento: lite accesa con Wanda Nara

Dopo settimane e settimane di colpi di scena, la telenovela Mauro Icardi si è conclusa. L’attaccante argentino, grazie anche all’intervento della moglie e agente Wanda Nara ha firmato con il Paris Saint-Germain.

Un affare, però, che non è stato proprio lineare. Infatti, come rivela il Corriere dello Sport, il bomber argentino e la sua compagna hanno dovuto passare alcune ore di fuoco prima di accordarsi con i campioni di Francia.

LITE – Ci sarebbe stata una lite piuttosto accesa tra Mauro Icardi e Wanda Nara nella notte tra domenica e lunedì. La showgirl, mentre era impegnata nella trasmissione Tiki Taka è dovuta scappare via per questioni di lavoro legate proprio alla vicenda di mercato relativa al marito. Nelle ore successive, come racconta il quotidiano, il bomber era ancora irremovibile sulla propria decisione di restare all’Inter. Di parere opposto Wanda Nara che fino alle 4 del mattino, anche in maniera accesa, lo avrebbe cercato di convincere, riuscendoci solo alla fine di una discussione. Da lì, la firma col Psg e la conclusione della querelle di mercato.