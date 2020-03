Icardi alla Juventus: i bookmakers sono sicuri

Prima il riscatto da parte del Paris Saint-Germain dall’Inter, poi la cessione alla Juventus. Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere già scritto. L’attaccante argentino è il primo nome nella lista degli obiettivi per il reparto avanzato della Vecchia Signora.

Da tempo nel mirino dei bianconeri, Maurito potrebbe diventare un nuovo calciatore della Juventus a partire dalla prossima estate. Secondo quanto riporta Agipronews, infatti, per i bookmakers sarà la squadra di Cristiano Ronaldo la prossima destinazione del bomber argentino. L’approdo di Icardi in bianconero è dato solo a 3.50. Quasi il doppio, invece, la permanenza al Psg. Molto distanti anche altri club come Napoli, Real Madrid, Manchester United e Atletico Madrid (12.00). Curiosa anche la pista Cina o USA data praticamente impossibile a 66.00.