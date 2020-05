Icardi, c’è l’offerta del Psg all’Inter

Il campionato è finito in Francia e il Psg pensa già a programmare la prossima stagione. Nella testa dei campioni della Ligue 1, il mercato con la questione Mauro Icardi in cima alla lista delle cose da risolvere. 31 partite giocate tra tutte le competizioni e 20 reti realizzare. Il miglior modo di presentarsi alla prima annata parigina. Prima di una lunga serie con ogni probabilità. Infatti, secondo Sky Sport, i francesi hanno fatto la prima proposta ufficiale all’Inter per il suo riscatto. 70 milioni la cifra concordata, diversa, la somma che il Psg ha, invece, offerto, ai nerazzurri. 50 milioni di euro più 10 di bonus: questa la proposta di Leonardo all’Inter con rischiesta evidente di sconto. La palla passa al club milanese che potrebbe decidere di accettare senza troppe discussioni. L’argentino, infatti, non rientra nei piani di Antonio Conte e Beppe Marotta. Si attendono sviluppi che dovrebbero arrivare entro la data del 31 maggio, ultima scadenza per il riscatto.