Icardi, clamoroso: dialoghi tra Psg e Juventus per il bomber

Sarà un’estate bollente per Mauro Icardi sul fronte calciomercato. Secondo Tuttosport tra qualche mese potrebbero scattare le grandi manovre tra la Juventus e Paris Saint-Germain per il bomber argentino attualmente di prorpietà dell’Inter ma in prestito ai francesi.

I campioni di Ligue 1 dovrebbero riscattare Icardi al termine della stagione con l’intenzione di trattanerlo, ma la Juventus potrebbe provare un clamoroso affondo. Come riporta Eurosport, che cita appunto Tuttosport, a giugno la Vecchia Signora farà un tentativo. Già in passato anche la moglie-agente Wanda Nara non aveva escluso nessuna possibilità a riguardo. Ecco perché Icardi alla Juventus non sembra poi una pista così impossibile…