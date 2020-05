Icardi, fatta col Psg: l’Inter definisce clausola anti Juventus

Manca solo l’ufficialità, ma Mauro Icardi sarà presto un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain a tutti gli effetti. L’Inter e i freschi campioni di Francia hanno raggiunto l’accordo sulla base di 50 milioni di euro di parte fissa più 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili.

Ma non solo. La società nerazzurri si sarebbe anche cautelata nel caso in cui i parigini dovessero decidere di cedere subito l’attaccante argentino in Italia. Infatti, in caso di vendita di Icardi nel nostro Paese, l’Inter riceverà immediatamente altri 15 milioni, portando di fatto la cifra dell’affare oltre 70 milioni. Una clausola ad hoc ideata per evitare sorprese, soprattutto in ottica Juventus. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno portato, cosiì, a termine un’operazione decisamente vantaggiosa per le casse del club.

