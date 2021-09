Icardi, il suo futuro può essere ancora in Serie A…

Il centravanti potrebbe andare al Milan o alla Juventus

Chiuso dal tridente delle meraviglie formato da Neymar, Messi e Mbappé, per Mauro Icardi potrebbe esserci l'addio al Paris Saint-Germain nelle prossime finestre di calciomercato. Dopo essere stato accostato a diversi club nell'ultima sessione di trattative, il bomber ex Inter era rimasto a Parigi con convinzione per giocarsi le sue occasione. Chance che, fino ad ora, lo hanno visto entrare in campo in pochissime partite e soprattutto per un minutaggio molto basso.

Per questa ragione i media francesi sono convinti che l'attaccante potrebbe essere uno dei primi giocatori dell'attuale rosa ad essere ceduto. In modo particolare ci sarebbero due squadre su Maurito: Milan e Juventus. Potrebbe dunque esserci un ritorno in Serie A e un duello made in Italy tra le due formazioni. L'ex capitano dell'Inter sarebbe l'ideale per il ruolo di numero 9 in casa bianconera ma anche un ottimo sostituto in casa del Diavolo per quanto riguarda il post Ibrahimovic.