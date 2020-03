Icardi-Juventus, la novità in vista del mercato estivo

Mauro Icardi alla Juventus, una pista mai tramontata. L’attaccante si trova a Parigi dove è in prestito dall’Inter. Spetterà al club parigino decidere o meno di esercitare il diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro.

Ma in caso di mancato acquisto, il bomber argentino non farebbe fatica a trovare una nuova sistemazione. Infatti, la pista che lo porterebbe alla Juventus non è mai tramontata. Come scrive Tuttosport, la Vecchia Signora è a caccia di un attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo e oltre ad Harry Kane del Tottenham, il centravanti dell’Inter sembra tra i più interessanti sul mercato. Un unico problema potrebbe sorgere: il Real Madrid. Infatti, i blancos potrebbero farsi avanti per Icardi. Florentino Perez avrebbe messo nel mirino l’attaccante albiceleste che a quel punto si troverebbe ad un bivio importantissimo della propria carriera. In ogni caso, da qui a giugno le ipotesi saranno parecchie. Certo è che la Juventus avrà il suo bel da fare per portare a casa il sì dell’attaccante.