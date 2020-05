Icardi, la decisione del Paris Saint-Germain sul riscatto

Il futuro di Mauro Icardi sembra avere sempre più l’accento francese. L’attaccante argentino, di proprietà dell’Inter, potrebbe essere riscattato dai campioni della Ligue 1. Infatti, secondo quanto si apprende da L’Equipe, il Paris Saint-Germani avrebbe intenzione di pagare il cartellino del centravanti fissato per 70 milioni di euro. Il club francese vorrebbe uno sconto dovuto al periodo di emergenza legato al coronavirus. La possibilità di un accordo per una cifra tra i 30 e i 50 milioni appare plausibili, soprattutto perché Icardi non rientra in nessun modo nei piani tecnici di Antonio Conte.

Legato al futuro di Icardi, anche il destino di Edinson Cavani. El Matador sarebbe in uscita, a maggior ragione in caso di riscatto dell’argentino. Per l’ex Napoli possibili piste inglesi e americane con la MLS che stuzzica parecchio.