Icardi, la Juve non è sola: spunta un’altra pretendente per il bomber

Si avvicina l’estate e il calciomercato è pronto a infiammarsi. Uno dei nomi più attesi dalla sessione è quello di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è stato girato in prestito al Paris Saint-Germain dall’Inter, perché non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte. A meno di clamorosi ripensamenti, il bomber non verrà confermato e finirà nuovamente sul mercato. Il PSG, dal canto suo, non sembra intenzionato a riscattare “Maurito”. Così in pole position si porta la Juventus che non ha mai fatto mistero di gradire l’attaccante argentino. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri dovrebbero fare i conti con un’altra pretendente, l’Atletico Madrid. I Colchoneros cercano una prima punta e avrebbero contattato la moglie-agente Wanda Nara per intavolare una trattativa e portare Icardi nella capitale spagnola.