Icardi, la Juventus ha un solo modo per prenderlo dal Psg

L'attaccante piace alla Vecchia Signora

Maurito piace ad Allegri da tanto tempo e il tecnico vuole proprio una prima punta che si occupi solo di far gol, problema che in questa stagione pare evidente in casa bianconera. L'argentino stesso vedrebbe di buon occhio il ritorno in Italia e pure il Paris Saint-Germain non si opporrebbe ma solo ad una condizione. Pare, infatti, che l'unico modo per portare via Icardi da Parigi sia a titolo definitivo. Nessun prestito, e nessuna formula simile. I francesei hanno l'obiettivo di rientrare di almeno 100 milioni dalle cessioni nella finestra invernale e Maurito potrebbe andare via solo con una cessione. La Juventus, invece,ragiona solo sul prestito secco, al massimo corredato da diritto di riscatto. Una bella problematica di cui si discuterà nel caldissimo mese di gennaio...