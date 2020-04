Icardi lontano dal Psg: colpa di una festa organizzata da Wanda Nara…

Quale futuro per Mauro Icardi? L’attaccante di proprietà dell’Inter è in prestito al Paris Saint-Germain, ma il suo riscatto – fissato per la cifra di 70 milioni di euro – adesso sembra un’utopia. L’argentino con ogni probabilità tornerà a Milano e la ‘colpa’ pare essere di Wanda Nara, sua moglie e agente.

Secondo quanto scrive Sportweek di questa settimana, il Psg si sarebbe infuriato dopo la festa di compleanno dell’argentino organizzata proprio dalla showgirl e modella. In tanti ricordano quel momento di svago a cui hanno partecipato anche diversi compagni di squadra come Keylor Navas, Di Maria e Cavani. La dirigenza non avrebbe gradito, tanto da prendere la decisione di non riscattare l’attaccante in estate. A questo punto, i francesi si affideranno agli altri uomini del reparto avanzato per la prossima stagione facendo tornare Icardi in Italia: prima all’Inter e poi chissà…