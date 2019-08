Icardi, non solo Juventus e Napoli: anche un’altra big su di lui

Tutti pazzi per Mauro Icardi. Sull’attaccante argentino, in uscita dall’Inter, rischia di scatenarsi una vera e propria asta, con ben tre società del nostro campionato interessate al giocatore. Il centravanti piace infatti non solo a Juventus e Napoli, ma anche alla Roma, che in queste ore, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe lanciato un vero e proprio assalto.

OFFERTA – I giallorossi avrebbero offerto a Icardi un contratto da quasi 9 milioni di euro l’anno, uno in più di quello che sarebbero disposti ad offrire gli azzurri. La Juventus sarebbe invece al momento più indietro, anche a causa dei suoi rapporti difficili con il club nerazzurro.