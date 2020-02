Icardi, rebus sul futuro: tre big sull’argentino e la Juventus…

Mauro Icardi potrebbe non continuare la propria avventura al Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino in prestito ai francesi dall’Inter avrebbe tante pretendenti.

I parigini dovrebbero spendere circa 70 milioni di euro per riscattarlo dai nerazzurri ma ultimamente le quotazioni del calciatore sono al ribasso. Ecco perché dall’Inghilterra parlano dell’interessamento di altri club importanti. Se in Italia la Juventus resta una delle piste percorribili, in Premier League ci sarebbe forte la corte del Chelsea che starebbe monitorando la situazione dell’argentino. Il Sun spiega come i blues sono interessati alle vicende di Icardi che con 11 gol in 14 partite ha dimostrato di essere un vero goleador. In ogni caso il Chelsea dovrà battere la concorrenza. La Juventus, specie se Higuain dovesse dire addio, resta tra le favorite per prendere il bomber nella prossima finestra di mercato.